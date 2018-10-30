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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий губернатор Київщини. Помер Давид Черкаський

      Випуск новин 123 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 30 жовтня станом на 21:00 – на Київщині новий очільник – Олександр Терещук. Зокрема ЗМІ розповідали, що він відомий відправкою "Беркута" на Київський Євромайдан та переслідуванням активістів волинського Євромайдану. Помер видатний український мультиплікатор Давид Черкаський, що запам'ятався мультфільмами "Пригоди капітана Врунгеля", "Острів скарбів" тощо.

      Також у випуску:

      Двоє українських армійців отримали поранення в результаті нападів на їхні позиції.

      Минуло вже майже 5 років після революції Гідності, проте деякі реформи провалилися, так і не розпочавшись.

      У Маріуполі відбулися навчання з територіальної оборони.

      Італія потерпає від негоди, а в Іспанії та Франції снігопади та зливи.

      Теги: Новини Києва Випуск новин Втрати Кіно
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 30 жовтня
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