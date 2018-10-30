Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий губернатор Київщини. Помер Давид Черкаський

У підсумковому випуску новин за 30 жовтня станом на 21:00 – на Київщині новий очільник – Олександр Терещук. Зокрема ЗМІ розповідали, що він відомий відправкою "Беркута" на Київський Євромайдан та переслідуванням активістів волинського Євромайдану. Помер видатний український мультиплікатор Давид Черкаський, що запам'ятався мультфільмами "Пригоди капітана Врунгеля", "Острів скарбів" тощо.

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Італія потерпає від негоди, а в Іспанії та Франції снігопади та зливи.