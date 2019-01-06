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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Перехід парафій до ПЦУ. Провокація для Порошенка

      Випуск новин 390 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 6 січня станом на 21:00 – 34 парафії вирішили перейти з московської церкви до Православної церкви України. Після вручення Томосу російські пропагандистські ЗМІ намагалися спровокувати Президента України Петра Порошенка.

      Також у випуску:

      Коли Україна святкуватиме Різдво 25 грудня.

      За тиждень після офіційного старту до ЦВК прийшли шестеро кандидатів.

      На Черкащині ще одна громада перейшла до ПЦУ.

      Теги: Новини України Релігія Православна церква України Томос Україна – Росія Випуск новин Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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