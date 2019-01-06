Підсумковий випуск новин за 21:00: Перехід парафій до ПЦУ. Провокація для Порошенка

У підсумковому випуску новин за 6 січня станом на 21:00 – 34 парафії вирішили перейти з московської церкви до Православної церкви України. Після вручення Томосу російські пропагандистські ЗМІ намагалися спровокувати Президента України Петра Порошенка.

Також у випуску: Коли Україна святкуватиме Різдво 25 грудня. За тиждень після офіційного старту до ЦВК прийшли шестеро кандидатів. На Черкащині ще одна громада перейшла до ПЦУ.