Підсумковий випуск новин за 21:00: Перехід парафій до ПЦУ. Провокація для Порошенка
У підсумковому випуску новин за 6 січня станом на 21:00 – 34 парафії вирішили перейти з московської церкви до Православної церкви України. Після вручення Томосу російські пропагандистські ЗМІ намагалися спровокувати Президента України Петра Порошенка.
Також у випуску:
Коли Україна святкуватиме Різдво 25 грудня.
За тиждень після офіційного старту до ЦВК прийшли шестеро кандидатів.
На Черкащині ще одна громада перейшла до ПЦУ.
Джерело: 24 канал
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