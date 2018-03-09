Підсумковий випуск новин за 21:00: Рубан і зброя з "ЛНР". Самогубство в Рівному

У підсумковому випуску новин за 9 березня станом на 21:00 – Володимир Рубан віз з окупованої території не тільки зброю російського виробництва, а й міномет, який самостійно збирають бойовики псевдо республік. В центрі Рівного 33-річний чоловік з невідомих причин вкоротив собі віку.

Також у випкску: Президент України Петро Порошенко нагородив лауреатів Шевченківської премії. На Сумщині в під’їзді знайшли двомісячне немовля. У Львові встановили Шевченківський рекорд та шукали двійників великого Кобзаря. Розмова з помічником Надії Савченко, який фігурує у справі Рубана як співучасник.