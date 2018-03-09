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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Рубан і зброя з "ЛНР". Самогубство в Рівному

Випуск новин 22:04, 9 березня 778 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 9 березня станом на 21:00 – Володимир Рубан віз з окупованої території не тільки зброю російського виробництва, а й міномет, який самостійно збирають бойовики псевдо республік. В центрі Рівного 33-річний чоловік з невідомих причин вкоротив собі віку.

Також у випкску:

Президент України Петро Порошенко нагородив лауреатів Шевченківської премії.

На Сумщині в під’їзді знайшли двомісячне немовля.

У Львові встановили Шевченківський рекорд та шукали двійників великого Кобзаря.

Розмова з помічником Надії Савченко, який фігурує у справі Рубана як співучасник.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Випуск новин Володимир Рубан Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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