Підсумковий випуск новин за 21:00: Рубан і зброя з "ЛНР". Самогубство в Рівному
Випуск новин 22:04, 9 березня 778 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 9 березня станом на 21:00 – Володимир Рубан віз з окупованої території не тільки зброю російського виробництва, а й міномет, який самостійно збирають бойовики псевдо республік. В центрі Рівного 33-річний чоловік з невідомих причин вкоротив собі віку.
Також у випкску:
Президент України Петро Порошенко нагородив лауреатів Шевченківської премії.
На Сумщині в під’їзді знайшли двомісячне немовля.
У Львові встановили Шевченківський рекорд та шукали двійників великого Кобзаря.
Розмова з помічником Надії Савченко, який фігурує у справі Рубана як співучасник.
Джерело: 24 Канал
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