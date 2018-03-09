Итоговый выпуск новостей за 21:00: Рубан и оружие из "ЛНР". Самоубийство в Ровно
Выпуск новостей 22:06, 9 марта 267 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 21:00 – Владимир Рубан вёз с оккупированной территории не только оружие российского производства, но и миномет, самостоятельно разработанный боевиками псевдореспублик. В центре Ровно 33-летний мужчина по неизвестным причинам покончил с собой.
Также в выпуске:
Президент Украины Петр Порошенко наградил лауреатов Шевченковской премии.
На Сумщине в подъезде нашли двухмесячного младенца.
Во Львове установили Шевченковский рекорд и искали двойников великого Кобзаря.
Разговор с помощником Надежды Савченко, который фигурирует в деле Рубана как соучастник.
Источник: 24 Канал
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