Итоговый выпуск новостей за 21:00: Рубан и оружие из "ЛНР". Самоубийство в Ровно

В итоговом выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 21:00 – Владимир Рубан вёз с оккупированной территории не только оружие российского производства, но и миномет, самостоятельно разработанный боевиками псевдореспублик. В центре Ровно 33-летний мужчина по неизвестным причинам покончил с собой.

Также в выпуске: Президент Украины Петр Порошенко наградил лауреатов Шевченковской премии. На Сумщине в подъезде нашли двухмесячного младенца. Во Львове установили Шевченковский рекорд и искали двойников великого Кобзаря. Разговор с помощником Надежды Савченко, который фигурирует в деле Рубана как соучастник.