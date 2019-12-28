Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа ексберкутців. Україна домовилася з Росією

У підсумковому випуску новин за 28 грудня станом на 21:00 – ексберкутівці, яких звинувачують у розстрілі учасників Революції Гідності, є у списках на обмін. Відповідний документ зачитав прокурор на засіданні суду, де їм переобирали запобіжний захід. Кабінет міністрів України схвалив документ, який стосується претензій нашої держави до "Газпрому" на суму майже 7,5 мільярдів доларів.

Також у випуску: Державне агентство України з питань кіно погодилося виділити гроші на знімання фільму про катастрофу літака Boeing на Донбасі влітку 2014 року. Ведуча, музика, урочисте перерізання стрічки і промова міського голови – так у Конотопі, на Сумщині, відкривали світлофор. Обмін полоненими відбудеться 29 грудня – цю дату підтвердив президент Володимир Зеленський.