Итоговый выпуск новостей за 21:00: Дело экс-беркутовцев. Украина договорилась с Россией

В итоговом выпуске за 28 декабря по состоянию на 21:00 – экс-беркутовцы, которых обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства, есть в списках на обмен. Соответствующий документ зачитал прокурор на заседании суда, где им переизбирали меру пресечения. Кабинет министров Украины одобрил документ, который касается претензий нашего государства к "Газпрому" на сумму почти 7,5 миллиарда долларов

Также в выпуске: Государственное агентство Украины по вопросам кино согласилось выделить деньги на съемки фильма о катастрофе самолета Boeing на Донбассе летом 2014 года. Ведущая, музыка, торжественное перерезание ленты и речь мэра – так в Конотопе, на Сумщине, открывали светофор. Обмен пленными состоится 29 декабря – эту дату подтвердил президент Владимир Зеленский.