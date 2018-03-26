Підсумковий випуск новин за 21:00: Видворення дипломатів РФ. Зрив судової реформи
У підсумковому випуску новин за 25 березня станом на 21:00 – вслід за Великобританією – США та низка європейських країн офіційно заявили про видворення російських дипломатів. З процесу відбору суддів вийшли члени Громадської ради доброчесності.
Також у випуску:
На фронті загострення, за добу російські найманці 20 разів відкривали вогонь по українських позиціях.
87 народних обранців володіють 323 одиницями зброї. Це і пістолети, і гвинтівки, і карабіни, і пістолети-кулемети.
Президент України Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.
Пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерово забрала життя щонайменше 64 осіб. Серед них – діти.
Джерело: 24 Канал
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