Підсумковий випуск новин за 21:00: Видворення дипломатів РФ. Зрив судової реформи

У підсумковому випуску новин за 25 березня станом на 21:00 – вслід за Великобританією – США та низка європейських країн офіційно заявили про видворення російських дипломатів. З процесу відбору суддів вийшли члени Громадської ради доброчесності.

Також у випуску: На фронті загострення, за добу російські найманці 20 разів відкривали вогонь по українських позиціях. 87 народних обранців володіють 323 одиницями зброї. Це і пістолети, і гвинтівки, і карабіни, і пістолети-кулемети. Президент України Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів. Пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерово забрала життя щонайменше 64 осіб. Серед них – діти.