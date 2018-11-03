Підсумковий випуск новин за 21:00: Візит експертів МВФ в Україну. Новини з фронту
У підсумковому випуску новин за 3 листопада станом на 21:00 – з понеділка в Україну прилітають експерти з МВФ. Вони будуть консультувати міністрів і депутатів щодо показників Держбюджету-2019. За добу на Донбасі поранили двох наших бійців. І це лише з початку суботи, 3 листопада. Проросійські найманці продовжують обстрілювати позиції армійців ледь не за розкладом.
Також у випуску:
У Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука.
Кому може бути вигідний Володимир Зеленський як кандидат у президенти.
У Харкові священик на позашляховику потрощив могили.
Пожежа в Дніпрі забрала життя трьох людей.
Джерело: 24 канал
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