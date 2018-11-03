Підсумковий випуск новин за 21:00: Візит експертів МВФ в Україну. Новини з фронту

У підсумковому випуску новин за 3 листопада станом на 21:00 – з понеділка в Україну прилітають експерти з МВФ. Вони будуть консультувати міністрів і депутатів щодо показників Держбюджету-2019. За добу на Донбасі поранили двох наших бійців. І це лише з початку суботи, 3 листопада. Проросійські найманці продовжують обстрілювати позиції армійців ледь не за розкладом.

Також у випуску: У Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. Кому може бути вигідний Володимир Зеленський як кандидат у президенти. У Харкові священик на позашляховику потрощив могили. Пожежа в Дніпрі забрала життя трьох людей.