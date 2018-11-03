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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Візит експертів МВФ в Україну. Новини з фронту

      Випуск новин 66 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 3 листопада станом на 21:00 – з понеділка в Україну прилітають експерти з МВФ. Вони будуть консультувати міністрів і депутатів щодо показників Держбюджету-2019. За добу на Донбасі поранили двох наших бійців. І це лише з початку суботи, 3 листопада. Проросійські найманці продовжують обстрілювати позиції армійців ледь не за розкладом.

      Також у випуску:

      У Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука.

      Кому може бути вигідний Володимир Зеленський як кандидат у президенти. 

      У Харкові священик на позашляховику потрощив могили.

      Пожежа в Дніпрі забрала життя трьох людей.

      Теги: Новини політики Випуск новин МВФ Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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