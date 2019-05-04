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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Ймовірні дати інавгурації. Інструктори НАТО на передовій

      Випуск новин 161 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 4 травня станом на 21:00 – новообраний Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій наполягав, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня. Усі 5 років в Україні працювали тисячі військових інструкторів НАТО, які навчали наших воїнів.

      Також у випуску:

      Колишній військовий набив повен гараж ручних гранат і набоїв до автоматичної зброї у Прилуках Чернігівської області.

      Львів святкує 763-річчя з дня заснування. Столиця Галичини перетворилася на справжню ретро-казку – центром міста пройшла традиційна велика театралізована хода.

      Голова Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку. Він очолював орган з 2014 року.

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні
      29996
      Теги: Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Випуск новин НАТО Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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