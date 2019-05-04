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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Итоговый выпуск новостей за 21: 00: вероятны даты инаугурации. Инструкторы НАТО на передовой

      Выпуск новостей 51 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 21:00 – новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций настаивал, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая. Все 5 лет в Украине работали тысячи военных инструкторов НАТО, которые обучали наших воинов.

      Также в выпуске:

      Бывший военный набил полный гараж ручных гранат и патронов к автоматическому оружию в Прилуках Черниговской области.

      Львов празднует 763-летие со дня основания. Столица Галичины превратилась в настоящую ретро-сказку - по центру города прошло традиционное большое театрализованное шествие.

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      Теги: Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Война на Донбассе НАТО Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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