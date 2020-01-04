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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Загострення ситуації на фронті. Візит Хакамади в Україну

      Випуск новин 149 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 4 січня станом на 21:00 – двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Постраждалих госпіталізували. На бізнес-форумі в Києві у лютому планує виступити російська політикиня Ірина Хакамада, яка пропонувала "викупити" окупований Крим в України.

      Також у випуску: 

      Внаслідок вибуху в сільському клубі на Тернопільщині восьмеро дітей опинились в реанімації.

      У Каховці, що на Херсонщині, люди вийшли з протестами. Вони підозрюють поліцейських у приховуванні слідів вбивства чоловіка.

      Конфлікт між Близьким Сходом і США загострюється. Американці завдали нового авіаудару по Іраку. Цього разу атакували автоколону на північ від Багдаду. 

      В Україну повернули викрадену нацистами картину художника Михайла Паніна під назвою "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною". 

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      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Випуск новин Анексія Криму Україна – Росія
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