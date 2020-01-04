Підсумковий випуск новин за 21:00: Загострення ситуації на фронті. Візит Хакамади в Україну
У підсумковому випуску новин за 4 січня станом на 21:00 – двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Постраждалих госпіталізували. На бізнес-форумі в Києві у лютому планує виступити російська політикиня Ірина Хакамада, яка пропонувала "викупити" окупований Крим в України.
Також у випуску:
Внаслідок вибуху в сільському клубі на Тернопільщині восьмеро дітей опинились в реанімації.
У Каховці, що на Херсонщині, люди вийшли з протестами. Вони підозрюють поліцейських у приховуванні слідів вбивства чоловіка.
Конфлікт між Близьким Сходом і США загострюється. Американці завдали нового авіаудару по Іраку. Цього разу атакували автоколону на північ від Багдаду.
В Україну повернули викрадену нацистами картину художника Михайла Паніна під назвою "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною".
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