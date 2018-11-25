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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Загострення ситуації в Азовському морі. Протести "бляхерів"

      Випуск новин 59 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 25 листопада станом на 21:00 – Однин український моряк поранений, російські прикодонники обстріляли буксир "Яни Капу" та два катери, які його супроводжують. Катер "Бердянський" пошкодили. Власники автомобілів на єврономерах знову блокують дороги, протестуючи проти нового закону про розмитнення авто, який вже вступив у дію.

      Також у випуску:

      В Україні створили нове Міністерство у справах ветеранів, його очільницею стала колишня народна депутатка президентської фракції Ірина Фріз.

      По всій території України, синоптики попереджають про близькі сильні морози та заметілі.

      Теги: Україна – Росія Випуск новин Авто на єврономерах
      Джерело: 24 канал
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