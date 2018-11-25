Підсумковий випуск новин за 21:00: Загострення ситуації в Азовському морі. Протести "бляхерів"

У підсумковому випуску новин за 25 листопада станом на 21:00 – Однин український моряк поранений, російські прикодонники обстріляли буксир "Яни Капу" та два катери, які його супроводжують. Катер "Бердянський" пошкодили. Власники автомобілів на єврономерах знову блокують дороги, протестуючи проти нового закону про розмитнення авто, який вже вступив у дію.

Також у випуску: В Україні створили нове Міністерство у справах ветеранів, його очільницею стала колишня народна депутатка президентської фракції Ірина Фріз. По всій території України, синоптики попереджають про близькі сильні морози та заметілі.