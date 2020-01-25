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      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Зміна вироку активісту Котову. Претензії Польщі до Росії

      Випуск новин 58 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 25 січня станом на 21:00 – у Кремлі вирішили помилувати захисника демократичних свобод і постійного опонента російської влади – Костянтина Котова. Володимир Путін особисто видав розпорядження про перевірку вироку хлопцю. Польща вимагає від Росії компенсацію за збитки Другої світової війни. Крім цього, такі претензії польська влада висуває і Німеччині.

      Також у випуску: 

      У мережу злили чергову порцію прослушки з кабінету ексочільника ДБР Романа Труби. На записах фігурує і голова СБУ Іван Баканов, який називає керівника ОПУ Андрія Богдана "смотрящім" за судами.

      У Кабінеті Міністрів України провели перше засідання щодо співпраці з німецькою компанією Deutsche Bahn.

      В Афганістані ракета влучила у вертоліт, що належить молдовській авіакомпанії. У ньому були українські пілоти, які отримали поранення.

      У Львові зустрічають Китайський новий рік. Святкові заходи триватимуть протягом трьох днів. 

      Загибла в літаку МАУ українка керувала компанією, яка могла незаконно постачати зброю в Лівію
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      Теги: Новини Росії Історія Новини політики Новини Польщі Володимир Путін Випуск новин
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