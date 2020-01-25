Підсумковий випуск новин за 21:00: Зміна вироку активісту Котову. Претензії Польщі до Росії

У підсумковому випуску новин за 25 січня станом на 21:00 – у Кремлі вирішили помилувати захисника демократичних свобод і постійного опонента російської влади – Костянтина Котова. Володимир Путін особисто видав розпорядження про перевірку вироку хлопцю. Польща вимагає від Росії компенсацію за збитки Другої світової війни. Крім цього, такі претензії польська влада висуває і Німеччині.

Також у випуску:

У мережу злили чергову порцію прослушки з кабінету ексочільника ДБР Романа Труби. На записах фігурує і голова СБУ Іван Баканов, який називає керівника ОПУ Андрія Богдана "смотрящім" за судами.

У Кабінеті Міністрів України провели перше засідання щодо співпраці з німецькою компанією Deutsche Bahn.

В Афганістані ракета влучила у вертоліт, що належить молдовській авіакомпанії. У ньому були українські пілоти, які отримали поранення.

У Львові зустрічають Китайський новий рік. Святкові заходи триватимуть протягом трьох днів.