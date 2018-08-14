22:26
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 20°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, сьогодні
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч з Сенцовим. Наїзд на людей у Лондоні

Випуск новин 141 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 14 серпня станом на 21:00 – російська правозахисниця Зоя Свєтова зустрілася з українським кінорежисером Олегом Сенцовим у колонії в Лабитнангі, розмова тривала дві години. У Лондоні біля будівлі парламенту невідомий в'їхав у натовп, кілька людей отримали поранення, водія затримали.

Також у випуску:

В Італії обвалився автомобільний міст, наразі відомо про 30 загиблих. 

У камері бунтівників Лук'янівського СІЗО провели обшуки та знайшли нацистський прапор, десятки пляшок елітного алкоголю і зброю.

У Назара Холодницького півтора десятка охоронців УДО, яких йому в 2016 році призначив президент Петро Порошенко.

Теги: Українці в полоні РФ Олег Сенцов Випуск новин заручники Україна – Росія Великобританія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 14 серпня: Сенцов назвав свій стан "передкритичним", обвал мосту у Генуї
сьогодні, 22:22 Головні новини 14 серпня: Сенцов назвав свій стан "передкритичним", обвал мосту у Генуї
Росія робить ставку на внутрішній конфлікт в Україні: головні ознаки та сценарії розвитку подій
сьогодні, 21:59 Росія робить ставку на внутрішній конфлікт в Україні: головні ознаки та сценарії розвитку подій
Блог Медіа
Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
сьогодні, 21:01 Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
Катерина Петренко
Нові правила забудови міст: що зміниться з 1 вересня
сьогодні, 20:01 Нові правила забудови міст: що зміниться з 1 вересня
Яніна Ткачук
Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути
сьогодні, 19:02 Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути
Євгенія Мазур
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Випуск новин за 17:00: Обвалилася частина коледжу. Новий прем'єр-міністр Франції
15 травня 2017 , 17:44
Випуск новин за 15:00: Святкування безвізу в аеропорті. Мовні табори для школярів
 11 червня 2017 , 16:43
Випуск новин за 19:00: Охоронці Холодницького. Допомога МВФ
 сьогодні , 19:58
Випуск новин 22 вересня станом на 15:00
 22 вересня 2014 , 16:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук