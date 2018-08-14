Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч з Сенцовим. Наїзд на людей у Лондоні

У підсумковому випуску новин за 14 серпня станом на 21:00 – російська правозахисниця Зоя Свєтова зустрілася з українським кінорежисером Олегом Сенцовим у колонії в Лабитнангі, розмова тривала дві години. У Лондоні біля будівлі парламенту невідомий в'їхав у натовп, кілька людей отримали поранення, водія затримали.

Також у випуску: В Італії обвалився автомобільний міст, наразі відомо про 30 загиблих. У камері бунтівників Лук'янівського СІЗО провели обшуки та знайшли нацистський прапор, десятки пляшок елітного алкоголю і зброю. У Назара Холодницького півтора десятка охоронців УДО, яких йому в 2016 році призначив президент Петро Порошенко.