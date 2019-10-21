Підсумковий випуск новин за 22:00: Авіакатастрофа з політиком. Скандал довкола "Кварталу 95"

У підсумковому випуску новин за 21 жовтня станом на 22:00 – в авіакатастрофі на Полтавщині загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Він був за штурвалом гелікоптера. У "Вечірньому кварталі" жорстоко висміяли підпал будинку та автівки Гонтаревої.

Також у випуску:

У Запоріжжі 30-річна жінка, мати п'ятьох дітей, намагалася зарізати трьох молодших, а потім накласти на себе руки.

На Тернопільщині 12-річний хлопчик під час гри заліз в електрощитову, де його вдарило струмом. Його витягли друзі.

Сергій Сівохо відтепер допомагатиме секретарю РНБО з питань відновлення та реінтеграції Донбасу.

Вийшов під заставу більше 10-ти мільйонів гривень. Колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський залишив стіни СІЗО.

Ввечері зупиняли роботу столичного аеропорту "Бориспіль". Через забруднення повітря хімічними добривами.