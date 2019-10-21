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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: авиакатастрофа с политиком. Скандал вокруг "Квартала 95"

      Выпуск новостей 67 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 22:00 – в авиакатастрофе на Полтавщине погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой. Он был за штурвалом вертолета. В "Вечернем квартале" жестоко высмеяли поджог дома и автомобиля Гонтаревой.

      Также в выпуске:

      В Запорожье 30-летняя женщина, мать пятерых детей пыталась зарезать троих младших, а потом наложить на себя руки.

      На Тернопольщине 12-летний мальчик во время игры залез в электрощитовую, где его ударило током. Его вытащили друзья.

      Сергей Сивохо отныне будет помогать секретарю СНБО по вопросам восстановления и реинтеграции Донбасса.

      Вышел под залог более 10-ти миллионов гривен. Бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский покинул стены СИЗО.

      Вечером останавливали работу столичного аэропорта "Борисполь". Из-за загрязнения воздуха химическими удобрениями.

      blog_ava
      Погиб Тарас Кутовой: реакция коллег и политиков
      21 октября
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      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Горила хата: скандал с "95 кварталом" Валерия Гонтарева Потери авиация Выпуск новостей
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