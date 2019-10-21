Итоговый выпуск новостей за 22: 00: авиакатастрофа с политиком. Скандал вокруг "Квартала 95"

В итоговом выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 22:00 – в авиакатастрофе на Полтавщине погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой. Он был за штурвалом вертолета. В "Вечернем квартале" жестоко высмеяли поджог дома и автомобиля Гонтаревой.

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На Тернопольщине 12-летний мальчик во время игры залез в электрощитовую, где его ударило током. Его вытащили друзья.

Сергей Сивохо отныне будет помогать секретарю СНБО по вопросам восстановления и реинтеграции Донбасса.

Вышел под залог более 10-ти миллионов гривен. Бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский покинул стены СИЗО.

Вечером останавливали работу столичного аэропорта "Борисполь". Из-за загрязнения воздуха химическими удобрениями.