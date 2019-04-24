Підсумковий випуск новин за 22:00: Будинки Зеленського. Паспорти РФ для окупованого Донбасу
У підсумковому випуску новин за 24 квітня станом на 22:00 – Володимир Зеленський володіє будинком в елітному котеджному містечку під Києвом. Також періодично він живе у квартирі на вулиці Грушевського, навпроти Верховної Ради. Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу.
Також у випуску:
"Нафтогаз" погодив зменшення ціни на газ для населення.
У Житомирі загинув 18-річний хлопець, який хотів зробити селфі на даху електрички.
У Києві завершили монтаж найбільшої частини пішохідного мосту, який жителі столиці уже назвали "мостом Кличка".
Джерело: 24 канал
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