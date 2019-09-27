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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Чому йде Данилюк. Акція "Ніч на Банковій. Знову"

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 27 вересня станом на 22:00 – секретар РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку на ім'я президента України. Активісти влаштували "Ніч на Банковій", як і рік тому, щоб нагадати уже новій владі, що замовники нападів на активістів – на свободі, а саботажники – не покарані.

      Також у випуску:

      У Броварах сталася жахлива ДТП – п'яний поліцейський протаранив зупинку, на якій стояли люди, одна жінка померла на місці, є двоє постраждалих.

      Середмістя Умані заповнене хасидами, там готуються святкувати Новий рік за іудейським календарем.

      Коли добудують Шулявський міст.

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      Теги: Новини політики Випуск новин Новини України Олександр Данилюк Активісти Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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