Підсумковий випуск новин за 22:00: Чому йде Данилюк. Акція "Ніч на Банковій. Знову"
У підсумковому випуску новин за 27 вересня станом на 22:00 – секретар РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку на ім'я президента України. Активісти влаштували "Ніч на Банковій", як і рік тому, щоб нагадати уже новій владі, що замовники нападів на активістів – на свободі, а саботажники – не покарані.
Також у випуску:
У Броварах сталася жахлива ДТП – п'яний поліцейський протаранив зупинку, на якій стояли люди, одна жінка померла на місці, є двоє постраждалих.
Середмістя Умані заповнене хасидами, там готуються святкувати Новий рік за іудейським календарем.
Коли добудують Шулявський міст.
Джерело: 24 канал
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