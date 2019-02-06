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      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Кримінал за домашнє насилля. Скасування потягів до РФ

      Випуск новин 90 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 6 лютого станом на 22:00 – міжнародні організації змусили українських політиків визнати домашнє насилля кримінальним злочином. Відтепер українки, які хоч раз пережили домашнє насилля можуть подати заяву до правоохоронних органів. "Укрзалізниця" вдвічі зменшує кількість потягів до Росії, а з 31 березня потягів стане ще менше. Причиною тому є зменшення попиту на 18%.

      Також у випуску:

      Мін'юст подав апеляцію на рішення суду про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків глави МОЗ.

      В Україну не пустили режисерку пропагандистського фільму "Русская весна".

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      Теги: Новини України Випуск новин Укрзалізниця Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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