Підсумковий випуск новин за 22:00: Наслідки запеклого бою біля Золотого. Евакуація з Уханю

У підсумковому випуску новин за 20 лютого станом на 22:00 – величезні вирви, повалені дерева та перебита лінія електромереж: військові у Золотому показали наслідки позавчорашнього бою із окупантами. Автобуси з евакуйованими українцями з Уханю приїхали в медцентр у Нових Санжарах. Місцеві мешканці не хотіли впускати колону з авто і почали підпалювати дороги.

Також у випуску: В ДБР хочуть скасування закону про амністію учасників Майдану. Про це повідомила очільниця бюро Ірина Венедіктова. Поліція завела справу і допитує журналістів проекту "Наші гроші" через розслідування статків керівництва Нацполіції. на протести людей проти розміщення евакуйованих українців з Уханю у Нових Санжарах відреагував Володимир Зеленський.