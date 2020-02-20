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      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Наслідки запеклого бою біля Золотого. Евакуація з Уханю

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 20 лютого станом на 22:00 – величезні вирви, повалені дерева та перебита лінія електромереж: військові у Золотому показали наслідки позавчорашнього бою із окупантами. Автобуси з евакуйованими українцями з Уханю приїхали в медцентр у Нових Санжарах. Місцеві мешканці не хотіли впускати колону з авто і почали підпалювати дороги.

      Також у випуску:

      В ДБР хочуть скасування закону про амністію учасників Майдану. Про це повідомила очільниця бюро Ірина Венедіктова. 

      Поліція завела справу і допитує журналістів проекту "Наші гроші" через розслідування статків керівництва Нацполіції.

      на протести людей проти розміщення евакуйованих українців з Уханю у Нових Санжарах відреагував Володимир Зеленський.

      Що таке коронавірус та чи загрожує він людству
      сьогодні
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Випуск новин Новини України Сутички Війна на Донбасі Україна – Росія Коронавірус 2020 Новини Полтави
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