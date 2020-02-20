Підсумковий випуск новин за 22:00: Наслідки запеклого бою біля Золотого. Евакуація з Уханю
У підсумковому випуску новин за 20 лютого станом на 22:00 – величезні вирви, повалені дерева та перебита лінія електромереж: військові у Золотому показали наслідки позавчорашнього бою із окупантами. Автобуси з евакуйованими українцями з Уханю приїхали в медцентр у Нових Санжарах. Місцеві мешканці не хотіли впускати колону з авто і почали підпалювати дороги.
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