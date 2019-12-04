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      24 Канал Програми Випуск новин
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Обшуки в офісі ОПЗЖ. Рекорд з кнопкодавства

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 4 грудня станом на 22:00 – обшуки в приміщенні, де знаходиться офіс "Опозиційної платформи – За життя". Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Кальцев встановив рекорд із кнопкодавства у Раді дев'ятого скликання.

      Також у випуску:

      Зранку у будівлі економічного коледжу спалахнула пожежа. Люди вистрибували з вікон, аби врятуватися. Щонайменше одна людина загинула, два десятки – у лікарні, а доля ще п'ятнадцятьох не відома.

      Адвокати Андрія Садового вже восьму годину оскаржує рішення вищого Антикорупційного суду. Той призначив міському голові Львова заставу у мільйон та 56 тисяч гривень.

      В Україні вперше народилося дитинча орангутанга. У харківському екопарку його називають не інакше, як дивом. Адже, це – червонокнижний вид.

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      Теги: Новини політики Випуск новин Новини України Опозиційна платформа – За життя Кнопкодавство
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