Підсумковий випуск новин за 22:00: Обшуки в офісі ОПЗЖ. Рекорд з кнопкодавства

У підсумковому випуску новин за 4 грудня станом на 22:00 – обшуки в приміщенні, де знаходиться офіс "Опозиційної платформи – За життя". Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Кальцев встановив рекорд із кнопкодавства у Раді дев'ятого скликання.

Також у випуску:

Зранку у будівлі економічного коледжу спалахнула пожежа. Люди вистрибували з вікон, аби врятуватися. Щонайменше одна людина загинула, два десятки – у лікарні, а доля ще п'ятнадцятьох не відома.

Адвокати Андрія Садового вже восьму годину оскаржує рішення вищого Антикорупційного суду. Той призначив міському голові Львова заставу у мільйон та 56 тисяч гривень.

В Україні вперше народилося дитинча орангутанга. У харківському екопарку його називають не інакше, як дивом. Адже, це – червонокнижний вид.