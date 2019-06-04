Підсумковий випуск новин за 22:00: Перші переговори Зеленського. Закон про сонячні станції
У підсумковому випуску новин за 4 червня станом на 22:00 – Володимир Зеленський вперше здійснив візит до Брюсселя у статусі президента України. Там він зустрівся з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та підтвердив незмінний курс України на вступ до НАТО та ЄС. В Україні набрав чинності закон, який обмежує будівництво домашніх сонячних електростанцій поза межами дахів будинків.
Також у випуску:
Представники Національного корпусу та ветеранських рухів України прийшли на мітинг під Адміністрацію Президента. Їх вимога – спростити процедуру видачі українських паспортів для іноземних добровольців.
По усій Україні відбулися масової акції біля управлінь Національної поліції. Люди вимагають справедливого покарання для винних у вбивстві 5-річного Кирила.
У парламенті почали розглядати законопроект про Тимчасові слідчі комісії. А поправок до нього подали понад 700.
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