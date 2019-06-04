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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Первые переговоры Зеленского. Закон о солнечных станциях

      Выпуск новостей 86 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский впервые осуществил визит в Брюссель в статусе президента Украины. Там он встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и подтвердил неизменный курс Украины на вступление в НАТО и ЕС. В Украине вступил в силу закон, который ограничивает строительство домашних солнечных электростанций за пределами крыш домов.

      Также в выпуске:

      Представители Национального корпуса и ветеранских движений Украины пришли на митинг под Администрацию Президента. Их требование – упростить процедуру выдачи украинских паспортов для иностранных добровольцев.

      По всей Украине состоялись массовые акции возле управлений Национальной полиции. Люди требуют справедливого наказания для виновных в убийстве 5-летнего Кирилла.

      В парламенте начали рассматривать законопроект о Временных следственных комиссиях. А поправок к нему подали более 700.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Законодательство Солнечная энергетика Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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