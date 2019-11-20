Підсумковий випуск новин за 22:00: Підступні обстріли на фронті. Нове судно для дослідників

У підсумковому випуску новин за 20 листопада станом на 22:00 – З початку доби на Сході шестеро бійців отримали поранення. Коли українські військові почали запитувати "тишу", аби допомогти побратимам, російські збройні формування спочатку давали згоду, а потім продовжували гатити з гранатометів. Вперше за останні 20 років українські дослідники можуть вийти в рейс до Антарктиди на власному судні.

Також у випуску:

У поліції відзвітували, що встановили ще майже 60 пристроїв для вимірювання швидкості. Тож, тепер їх по країні 115. А все для того, аби водії не перевищували швидкість.

У Сумах попрощалися із загиблим командиром – полковником Євгеном Коростельовим. Смертельного поранення він зазнав на Донбасі минулого тижня.

Школи – на безстрокових канікулах, а дитсадочки працюють через раз. Новий Розділ, що на Львівщині, і досі без тепла.

Лісові пожежі в Австралії досягли свого апогею. Вогонь уже поширився на два штати країни – південний Уельс, та Квінсленд.