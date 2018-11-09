Підсумковий випуск новин за 22:00: Повернення "Партії регіонів". Російський шпигун в Австрії

У підсумковому випуску новин за 9 листопада станом на 22:00 – "Партія регіонів" заявила про своє повернення на політичну арену, лідером поновленої партії став Іван Міглазов. В Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 90-х років.

Також у випуску: За минулу добу на фронті двоє українських військових зазнали поранень. В день української писемності та мови по всій країні традиційно відбувся радіодиктант. Ірина Луценко відмовилась давати коментар вагітній журналістці 24 каналу Тетяні Шевченко, відштовхнувши її.