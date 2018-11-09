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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Повернення "Партії регіонів". Російський шпигун в Австрії

      Випуск новин 145 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 9 листопада станом на 22:00 – "Партія регіонів" заявила про своє повернення на політичну арену, лідером поновленої партії став Іван Міглазов. В Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 90-х років.

      Також у випуску:

      За минулу добу на фронті двоє українських військових зазнали поранень.

      В день української писемності та мови по всій країні традиційно відбувся радіодиктант.

      Ірина Луценко відмовилась давати коментар вагітній журналістці 24 каналу Тетяні Шевченко, відштовхнувши її.

      Теги: Новини політики Новини Росії Випуск новин Партія регіонів Австрія
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 9 листопада
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