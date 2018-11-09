Підсумковий випуск новин за 22:00: Повернення "Партії регіонів". Російський шпигун в Австрії
У підсумковому випуску новин за 9 листопада станом на 22:00 – "Партія регіонів" заявила про своє повернення на політичну арену, лідером поновленої партії став Іван Міглазов. В Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 90-х років.
Також у випуску:
За минулу добу на фронті двоє українських військових зазнали поранень.
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Джерело: 24 канал
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