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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Пожежа у паризькому Нотр-Дамі. Нове звернення Зеленського

      Випуск новин 474 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 15 квітня станом на 22:00 – у столиці Франції зайнявся Собор Паризької Богоматері. Пожежа спалахнула на горищі, де відбувалися реставраційні роботи. Володимир Зеленський записав коротке відеозвернення, яке розмістив на сторінці Зе-команди у Facebook. Ролик традиційно присвятив чинному президенту.

      Також у випуску:

      У прифронтовій Мар'янці готуються до проведення виборів.

      Поліція затримала ймовірних убивць власника заводу ювелірних виробів Сергія Кисельова.

      У Карпатах намело понад один метр снігу.

      На Рівненщині п'яний водій влаштував Голлівудські перегони. 

      У Дніпрі не припиняють приймати поранених українських захисників.

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      Теги: Новини України Новини Франції Володимир Зеленський Пожежа Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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