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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Прийняття протоколів ЦВК. Реакція міжнародних ЗМІ

      Випуск новин 167 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 5 квітня станом на 22:00 – всі протоколи із мокрими печатками прийняла Центральна виборча комісія. Це документи зі 199 окружних комісій України і з однієї закордонної. Іноземні ЗМІ висміюють політичні баталії українських виборів.

      Також у випуску:

      Скільки разів та як проходили дискусії кандидатів у президенти України.

      Активісти закликають Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік.

      У Маріуполі багатоквартирний будинок тріснув навпіл.

      blog_ava
      Зеленський показав результати аналізів та оконфузився: фотофакт
      5 квітня
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      Теги: Новини України Новини політики Випуск новин ЦВК
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 5 квітня
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