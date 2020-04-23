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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Протест у Тернополі. У Туркменістані немає COVID-19

      Випуск новин -

      У випуску новин за 23 квітня станом на 22:00 – тернополяни вимагають скасування карантинних обмежень. Десятки містян вийшли на протест, щоправда у масках і з дотриманням дистанції. У Туркменістані влада запевнила, що жодного випадку захворювання COVID-19 в країні не зафіксовано.

      Також у випуску:

      Другий день поспіль у МОЗ намагаються вгамувати скандал із купівлею китайських захисних костюмів, на які витратили втричі більше коштів.

      До України повернувся найбільший літак світу "Мрія" з рекордною кількістю медичного вантажу.

      У Росії в лікарняній кімнаті, де до того зберігали білизну, лікували хворих на COVID-19 медсестер.

      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Туркменістан Протести Тернопіль Випуск новин Новини політики
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