Підсумковий випуск новин за 22:00: Протест у Тернополі. У Туркменістані немає COVID-19
У випуску новин за 23 квітня станом на 22:00 – тернополяни вимагають скасування карантинних обмежень. Десятки містян вийшли на протест, щоправда у масках і з дотриманням дистанції. У Туркменістані влада запевнила, що жодного випадку захворювання COVID-19 в країні не зафіксовано.
Також у випуску:
Другий день поспіль у МОЗ намагаються вгамувати скандал із купівлею китайських захисних костюмів, на які витратили втричі більше коштів.
До України повернувся найбільший літак світу "Мрія" з рекордною кількістю медичного вантажу.
У Росії в лікарняній кімнаті, де до того зберігали білизну, лікували хворих на COVID-19 медсестер.
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