Підсумковий випуск новин за 22:00: Референдум щодо ринку землі. Розведення сил в Золотому

У випуску новин за 26 листопада станом на 22:00 – президент Володимир Зеленський знову підтвердив, що референдуму щодо ринку землі бути. Однак, відповідного закону поки що не існує взагалі та навіть не зареєстровано. В Золотому на Луганщині остаточно завершилось розведення сил. Місія ОБСЄ підтвердила, що військові з обох сторін перебувають у зоні відведення, а територію розміновано.

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