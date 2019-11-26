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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Референдум щодо ринку землі. Розведення сил в Золотому

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 22:00 – президент Володимир Зеленський знову підтвердив, що референдуму щодо ринку землі бути. Однак, відповідного закону поки що не існує взагалі та навіть не зареєстровано. В Золотому на Луганщині остаточно завершилось розведення сил. Місія ОБСЄ підтвердила, що військові з обох сторін перебувають у зоні відведення, а територію розміновано.

      Також у випуску: 

      Володимирові Зеленському в Таллінні подарували велосипед у рамках офіційного візиту глави держави до Естонії.

      Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у будівлі обласного управління поліції Львівщини.

      За даними Міністерства соціальної політики, щороку в Україні лише від домашнього насильства страждає близько 100 тисяч людей. 

      На Львівщині зникла бронетехніка на суму у майже дев'ять мільйонів гривень, це виявили в одній із військових частин після інвентаризації.

       

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      Теги: Новини України Випуск новин Володимир Зеленський Ринок землі Референдум Розведення військ Війна на Донбасі
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