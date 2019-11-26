Итоговый выпуск новостей за 22:00: Референдум по рынку земли. Разведение сил в Золотом

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 22:00 – президент Владимир Зеленский вновь подтвердил, что референдуму по рынку земли быть. Однако соответствующий закон пока не существует вообще и даже не зарегистрирован. В Золотом на Луганщине окончательно завершилось разведение сил. Миссия ОБСЕ подтвердила, что военные с обеих сторон находятся в зоне отвода, а территория разминирована.

Также в выпуске:

Владимиру Зеленскому в Таллине подарили велосипед в рамках официального визита главы государства в Эстонию.

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в здании областного управления полиции Львовщины.

По данным Министерства социальной политики, ежегодно в Украине от домашнего насилия страдают около 100 тысяч человек.

На Львовщине исчезла бронетехника на сумму почти девять миллионов гривен, это обнаружили в одной из воинских частей после инвентаризации.