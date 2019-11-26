23:49
26 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "оттяпал" Калининград. Алкогольная война в России
      Вєсті Кремля
      20:53, сегодня
      Вести. UA: Для чего Зеленскому велосипед. Шуфрич цитирует Франка
      Вєсті.UA
      20:32, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Референдум по рынку земли. Разведение сил в Золотом

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 22:00 – президент Владимир Зеленский вновь подтвердил, что референдуму по рынку земли быть. Однако соответствующий закон пока не существует вообще и даже не зарегистрирован. В Золотом на Луганщине окончательно завершилось разведение сил. Миссия ОБСЕ подтвердила, что военные с обеих сторон находятся в зоне отвода, а территория разминирована.

      Также в выпуске:

      Владимиру Зеленскому в Таллине подарили велосипед в рамках официального визита главы государства в Эстонию.

      Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в здании областного управления полиции Львовщины.

      По данным Министерства социальной политики, ежегодно в Украине от домашнего насилия страдают около 100 тысяч человек.

      На Львовщине исчезла бронетехника на сумму почти девять миллионов гривен, это обнаружили в одной из воинских частей после инвентаризации.

       

      Замершая беременность: причины и как распознать
      сегодня
      12923
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Разведение войск Референдум Рынок земли Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Коломойський вичікує: як справа "Привату" впливає на рішення МВФ
      сегодня , 23:00 Коломойський вичікує: як справа "Привату" впливає на рішення МВФ
      Антон Голобородько 31
      Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      сегодня , 22:05 Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      Анастасія Зазуляк 141
      Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      сегодня , 21:30 Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      123
      МанСити – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      сегодня , 21:25 МанСити – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      Юрій Семенюк 1940
      Блумберг против Трампа: чего ждать Украине?
      сегодня , 19:15 Блумберг против Трампа: чего ждать Украине?
      Ярослав Голобородько 225
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук