Підсумковий випуск новин за 22:00: Російський газ чи "голка залежності". Зміна клімату

У підсумковому випуску новин за 20 вересня станом на 22:00 – український уряд готовий знову купувати газ у Росії. Про це сьогодні повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель. Він наголосив, що з такою ініціативою виступила сама РФ. Протестувальники по всьому світу звертаються до своїх урядовців з вимогою визнати зміну клімату пріоритетом у роботі парламенту.

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