Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандальне інтерв'ю Шефіра. Перша нарада Зеленського з РНБО

У підсумковому випуску новин за 31 травня станом на 22:00 – соратник Зеленського Борис Шефір дав скандальне інтерв'ю, обуривши українців. Він заявив, що квоти на український медіапродукт неефективні і їх варто було б скасувати. Президент Володимир Зеленський оновив склад РНБО та провів засідання в новому складі. Перша нарада стосувалась роботи українських шахт.

Також у випуску: Відбувся з'їзд оновленої партії Петра Порошенка – "Європейська солідарність". Новим керівником парку "Межигір'я" став помічник Мураєва – Олексій Вороненков. Доба на Сході минула гаряче: сталося вісім обстрілів і є двоє поранених. Американці призначили нову посолку США в Україні – Крістіну Квін.

Джерело: 24 канал