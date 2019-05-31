Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандальне інтерв'ю Шефіра. Перша нарада Зеленського з РНБО
У підсумковому випуску новин за 31 травня станом на 22:00 – соратник Зеленського Борис Шефір дав скандальне інтерв'ю, обуривши українців. Він заявив, що квоти на український медіапродукт неефективні і їх варто було б скасувати. Президент Володимир Зеленський оновив склад РНБО та провів засідання в новому складі. Перша нарада стосувалась роботи українських шахт.
Також у випуску:
Відбувся з'їзд оновленої партії Петра Порошенка – "Європейська солідарність".
Новим керівником парку "Межигір'я" став помічник Мураєва – Олексій Вороненков.
Доба на Сході минула гаряче: сталося вісім обстрілів і є двоє поранених.
Американці призначили нову посолку США в Україні – Крістіну Квін.
Джерело: 24 канал
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