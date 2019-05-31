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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандальне інтерв'ю Шефіра. Перша нарада Зеленського з РНБО

      Випуск новин 82 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 31 травня станом на 22:00 – соратник Зеленського Борис Шефір дав скандальне інтерв'ю, обуривши українців. Він заявив, що квоти на український медіапродукт неефективні і їх варто було б скасувати. Президент Володимир Зеленський оновив склад РНБО та провів засідання в новому складі. Перша нарада стосувалась роботи українських шахт.

      Також у випуску:

      Відбувся з'їзд оновленої партії Петра Порошенка – "Європейська солідарність".

      Новим керівником парку "Межигір'я" став помічник Мураєва – Олексій Вороненков.

      Доба на Сході минула гаряче: сталося вісім обстрілів і є двоє поранених.

      Американці призначили нову посолку США в Україні – Крістіну Квін.

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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Скандал РНБО
      Джерело: 24 канал
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