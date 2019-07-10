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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Сварки Зеленського в Борисполі. Церемонія на ЧАЕС

      Випуск новин 123 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 10 липня станом на 22:00 – президент Володимир Зеленський посварився з місцевим чиновником Ярославом Годунком, вигнав йогоі обізвав. Хоча ображений депутат голосував та агітував за Зеленського. 12 років будівництва, 1,5 мільярди євро, десятки залучених країн і саркофаг на Чорнобильській АЕС готовий до використання. На території ЧАЕС відбулася символічна церемонія.

      Також у випуску:

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      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Випуск новин Чорнобиль
      Джерело: 24 канал
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