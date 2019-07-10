Підсумковий випуск новин за 22:00: Сварки Зеленського в Борисполі. Церемонія на ЧАЕС
У підсумковому випуску новин за 10 липня станом на 22:00 – президент Володимир Зеленський посварився з місцевим чиновником Ярославом Годунком, вигнав йогоі обізвав. Хоча ображений депутат голосував та агітував за Зеленського. 12 років будівництва, 1,5 мільярди євро, десятки залучених країн і саркофаг на Чорнобильській АЕС готовий до використання. На території ЧАЕС відбулася символічна церемонія.
Також у випуску:
У Києві запрацювали інспектори з паркування: як каратимуть водіїв.
Свіжі рейтинги оприлюднили соціологи, дані в них місцями значно різняться.
Родичі незаконно ув'язнених кримських татар і активісти вийшли на акцію в Москві.
На Донбасі проросійські найманці обстріляли авто нового голови ВЦА Донеччини Павла Кириленка.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі