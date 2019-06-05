Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський у Брюсселі. Негода на Тернопільщині
У підсумковому випуску новин за 5 червня станом на 22:00 – Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит на посаді президента України – у Брюссель. На Тернопільщині жителі двох сіл оговтуються від потужної зливи, яка спричинила справжній потоп.
Також у випуску:
На Донбасі загинули троє українських військових.
Рейтинг "Слуги народу" Зеленського зріс просто до неймовірного показника.
Віталій Кличко покликав Міхеїла Саакашвілі на парламентські вибори.
У Мінську домовились про нове перемир'я на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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