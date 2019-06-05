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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський у Брюсселі. Негода на Тернопільщині

      Випуск новин 192 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 5 червня станом на 22:00 – Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит на посаді президента України – у Брюссель. На Тернопільщині жителі двох сіл оговтуються від потужної зливи, яка спричинила справжній потоп.

      Також у випуску:

      На Донбасі загинули троє українських військових.

      Рейтинг "Слуги народу" Зеленського зріс просто до неймовірного показника.

      Віталій Кличко покликав Міхеїла Саакашвілі на парламентські вибори.

      У Мінську домовились про нове перемир'я на Донбасі.

      blog_ava
      Негода в Україні: Тернопільщина оговтується від потужної зливи – фото та відео
      5 червня
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Голобородько Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 5 червня
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