Підсумковий випуск новин за 22:00: Визнання законності виборів. Організація дебатів

У підсумковому випуску новин за 1 квітня станом на 22:00 – в ОБСЄ вже визнали законність першого туру президентських виборів в Україні. До слова, представники організації спостерігали за волевиявленням спільно з колегами з НАТО, Європарламенту та Ради Європи. Суспільне телебачення готове організувати дебати Порошенка та Зеленського. Запрошення кандидатам надійдуть після результатів першого туру.

Також у випуску: Реакція світових ЗМІ на попередні результати президентських виборів. В Одесі у день сміху стартувала щорічна гуморина. На декількох вулицях Києва можна законно їхати зі швидкістю 80 кілометрів на годину.

Джерело: 24 канал