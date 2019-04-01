Підсумковий випуск новин за 22:00: Визнання законності виборів. Організація дебатів
У підсумковому випуску новин за 1 квітня станом на 22:00 – в ОБСЄ вже визнали законність першого туру президентських виборів в Україні. До слова, представники організації спостерігали за волевиявленням спільно з колегами з НАТО, Європарламенту та Ради Європи. Суспільне телебачення готове організувати дебати Порошенка та Зеленського. Запрошення кандидатам надійдуть після результатів першого туру.
Також у випуску:
Реакція світових ЗМІ на попередні результати президентських виборів.
В Одесі у день сміху стартувала щорічна гуморина.
На декількох вулицях Києва можна законно їхати зі швидкістю 80 кілометрів на годину.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі