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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: признание законности выборов. Организация дебатов

      Выпуск новостей 157 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 22:00 – в ОБСЕ уже признали законность первого тура президентских выборов в Украине. К слову, представители организации наблюдали за волеизъявлением совместно с коллегами из НАТО, Европарламента и Совета Европы. Общественное телевидение готово организовать дебаты Порошенко и Зеленского. Приглашения кандидатам поступят после результатов 1 тура

      Также в выпуске:

      Реакция мировых СМИ на предварительные результаты президентских выборов.

      В Одессе в день смеха стартовала ежегодная юморина.

      На нескольких улицах Киева можно законно ехать со скоростью 80 километров в час.

      blog_ava
      Как прошли президентские выборы-2019: главное
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 ОБСЕ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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