Итоговый выпуск новостей за 22: 00: признание законности выборов. Организация дебатов
В итоговом выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 22:00 – в ОБСЕ уже признали законность первого тура президентских выборов в Украине. К слову, представители организации наблюдали за волеизъявлением совместно с коллегами из НАТО, Европарламента и Совета Европы. Общественное телевидение готово организовать дебаты Порошенко и Зеленского. Приглашения кандидатам поступят после результатов 1 тура
Также в выпуске:
Реакция мировых СМИ на предварительные результаты президентских выборов.
В Одессе в день смеха стартовала ежегодная юморина.
На нескольких улицах Киева можно законно ехать со скоростью 80 километров в час.
Источник: 24 канал
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