Підсумковий випуск новин за 22:00: Воєнний стан в Україні. Засуджені українські моряки
У підсумковому випуску новин за 28 листопада станом на 22:00 – в Україні офіційно почав діяти воєнний стан, десять українських регіонів уже живуть в особливих умовах. Окупаційний суд в Криму, нехтуючи міжнародним правом, арештував на 2 місяці всіх українських моряків, декому рішення озвучували просто в лікарні.
Також у випуску:
У Києві відбувся допрем'єрний показ "Номерів" Олега Сенцова , решта українців зможуть побачити виставу з 7 грудня.
В Маріуполі протестують проти агресивних дій Росії в Керченській протоці.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі