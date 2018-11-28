Підсумковий випуск новин за 22:00: Воєнний стан в Україні. Засуджені українські моряки

У підсумковому випуску новин за 28 листопада станом на 22:00 – в Україні офіційно почав діяти воєнний стан, десять українських регіонів уже живуть в особливих умовах. Окупаційний суд в Криму, нехтуючи міжнародним правом, арештував на 2 місяці всіх українських моряків, декому рішення озвучували просто в лікарні.

Також у випуску: У Києві відбувся допрем'єрний показ "Номерів" Олега Сенцова , решта українців зможуть побачити виставу з 7 грудня. В Маріуполі протестують проти агресивних дій Росії в Керченській протоці.