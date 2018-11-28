23:05
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, сьогодні
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, сьогодні
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Воєнний стан в Україні. Засуджені українські моряки

      Випуск новин 56 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 28 листопада станом на 22:00 – в Україні офіційно почав діяти воєнний стан, десять українських регіонів уже живуть в особливих умовах. Окупаційний суд в Криму, нехтуючи міжнародним правом, арештував на 2 місяці всіх українських моряків, декому рішення озвучували просто в лікарні.

      Також у випуску: 

      У Києві відбувся допрем'єрний показ "Номерів" Олега Сенцова , решта українців зможуть побачити виставу з 7 грудня.

      В Маріуполі протестують проти агресивних дій Росії в Керченській протоці.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Випуск новин заручники
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 28 листопада: в Україні офіційно запрацював воєнний стан, Росія нарощує сили
      сьогодні , 22:02 Головні новини 28 листопада: в Україні офіційно запрацював воєнний стан, Росія нарощує сили
      4849
      "Удачный пожар" на российском ледоколе
      сьогодні , 22:01 "Удачный пожар" на российском ледоколе
      Злой Одессит 2440
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      сьогодні , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      835
      Як вуса рятують чоловіче життя
      сьогодні , 21:00 Як вуса рятують чоловіче життя
      Олександр Бевза 872
      Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 20:04 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      1066
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин 3 травня станом 19:00
       3 травня 2016 , 19:53
      Випуск новин за 11:00: Перемога Ломаченка. Напад на людей в центрі Парижа
       13 травня , 11:55
      Випуск новин 22 вересня станом на 15:00
       22 вересня 2014 , 16:00
      Випуск новин 17 вересня станом на 18:00
       17 вересня 2014 , 19:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук