00:34
7 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов всемогучий. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву
      Вєсті Кремля
      22:14, 6 серпня
      Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм
      Вєсті.UA
      21:43, 6 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Втрати на фронті. Справа ДБР проти Порошенка

      Випуск новин 99 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 6 серпня станом на 22:00 – четверо українських захисників сьогодні загинули під час так званого "перемир'я". У міністерстві оборони України повідомили, що це сталося біля села Павлопіль. В ДБР відкрили кримінальне провадження проти Петра Порошенка за його поїздку на Мальдіви у січні 2018 року.

      Також у випуску:

      На Львівщині водії вантажівок перекривали трасу Київ – Чоп.

      Український літак знищили в Лівії.

      Перше засідання ВРУ дев'ятого скликання відбудеться 3 вересня.

      blog_ava
      Український літак з гуманітарним вантажем знищили у Лівії: фото, відео
      6 серпня
      5747
      Теги: Новини України Випуск новин Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Державне бюро розслідувань Жертви
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 6 серпня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Динамо" програло "Брюгге" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів: відео
      6 серпня , 23:20 "Динамо" програло "Брюгге" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів: відео
      714
      Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      6 серпня , 22:45 Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      1637
      Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      6 серпня , 22:01 Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 740
      Про крісло генпрокурора та кардинальні зміни в судовій системі: Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу
      6 серпня , 22:00 Про крісло генпрокурора та кардинальні зміни в судовій системі: Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу
      Антон Голобородько 1205
      Безкоштовне лікування, гроші на квартиру та відпустка: які пільги мають народні депутати
      6 серпня , 20:00 Безкоштовне лікування, гроші на квартиру та відпустка: які пільги мають народні депутати
      Анастасія Кримова 910
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук