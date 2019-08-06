Підсумковий випуск новин за 22:00: Втрати на фронті. Справа ДБР проти Порошенка

У підсумковому випуску новин за 6 серпня станом на 22:00 – четверо українських захисників сьогодні загинули під час так званого "перемир'я". У міністерстві оборони України повідомили, що це сталося біля села Павлопіль. В ДБР відкрили кримінальне провадження проти Петра Порошенка за його поїздку на Мальдіви у січні 2018 року.

Також у випуску: На Львівщині водії вантажівок перекривали трасу Київ – Чоп. Український літак знищили в Лівії. Перше засідання ВРУ дев'ятого скликання відбудеться 3 вересня.

Джерело: 24 канал