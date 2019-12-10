Підсумковий випуск новин за 22:00: Закон про Донбас. Питання Криму на саміті
У підсумковому випуску новин за 10 грудня станом на 22:00 – у Верховній Раді вже з'явився законопроєкт, що продовжить особливий статус Донбасу. Автори закону: лідер партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко та голова фракції Давид Арахамія. Питання окупованого півострова мимохідь порушив Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції чотирьох лідерів.
Також у випуску:
На Донбасі загинули троє українських військових. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
На нормандській зустрічі, окрім розмов про російську агресію на Донбасі, президенти чотирьох країн встигли обговорити газове питання.
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