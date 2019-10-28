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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Закрите засідання "Слуги народу". Загін поліції у Золотому

      Випуск новин 86 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 28 жовтня станом на 22:00 – відбулося засідання фракції "Слуга народу". На ньому також були присутніми президент Володимир Зеленський і голова Офісу Президента Андрій Богдан. Візит Зеленського до Золотому має неочікуване продовження. Активісти, які там перебувають, здали всю легальну зброю, а до табору спротиву розведенню військ завітав загін поліції.

      Також у випуску: 

      Володимир Зеленський – російський президент. Так обмовився Дональд Трамп під час брифінгу, коли коментував скандал навколо його розмови з українським лідером.

      Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишній очільниці Національного агентства з питань запобігання корупції Наталі Корчак. Ексчиновницю підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.
       
      У школі Чернігова стався масовий спалах гепатиту А, госпіталізували 15 дітей. 
       
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      Теги: Випуск новин Слуга народу Володимир Зеленський Ситуація у Золотому
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