Підсумковий випуск новин за 22:00: Закрите засідання "Слуги народу". Загін поліції у Золотому

У підсумковому випуску новин за 28 жовтня станом на 22:00 – відбулося засідання фракції "Слуга народу". На ньому також були присутніми президент Володимир Зеленський і голова Офісу Президента Андрій Богдан. Візит Зеленського до Золотому має неочікуване продовження. Активісти, які там перебувають, здали всю легальну зброю, а до табору спротиву розведенню військ завітав загін поліції.

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