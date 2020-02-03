Підсумковий випуск новин за 22:00: Заява Зеленського щодо Ірану. Коронавірус набирає обертів
У підсумковому випуску новин за 3 лютого станом на 22:00 – Іран з самого початку знав, що український літак над Тегераном збили. І українська влада має запис, який це доводить. Про це в інтерв'ю "1+1" заявив Володимир Зеленський. Епідемія коронавірусу в Китаї набирає обертів. Тільки за останню добу померло 57 людей. Першу смерть від недуги зафіксували вже й за межами країни – на Філіппінах.
Також у випуску:
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