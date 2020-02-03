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      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Заява Зеленського щодо Ірану. Коронавірус набирає обертів

      Випуск новин

      У підсумковому випуску новин за 3 лютого станом на 22:00 – Іран з самого початку знав, що український літак над Тегераном збили. І українська влада має запис, який це доводить. Про це в інтерв'ю "1+1" заявив Володимир Зеленський. Епідемія коронавірусу в Китаї набирає обертів. Тільки за останню добу померло 57 людей. Першу смерть від недуги зафіксували вже й за межами країни – на Філіппінах.

      Також у випуску:

      Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу рейсу МН-17.

      Рейтинги монобільшості впали, про це свідчить свіже соцопитування від Центру "Соціальний моніторинг".

      На передовій поранено одного українського військового. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавірус 2020 Володимир Зеленський Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України Випуск новин
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