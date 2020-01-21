Підсумковий випуск новин за 22:00: Звернення Грети Тунберг. Потужний шторм в Іспанії

У підсумковому випуску новин за 21 січня станом на 22:00 – докласти більше зусиль до захисту клімату закликала Грета Тунберг. Відома шведська екоактивістка виступила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі з жорстким зверненням до політиків та бізнес еліти. Іспанію накрив потужний шторм "Глорія". Негода забрала життя щонайменше чотирьох людей, а також знеструмила 200 тисяч будинків.

Також у випуску: Півтора місяця під вартою проведе Ігор Павловський – підозрюваний у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк. Новим головою Окружного адміністративного суду Києва став скандальний Павло Вовк. Іран підтвердив, що збив український літак з російського зенітно-ракетного комплексу.