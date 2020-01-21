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      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Звернення Грети Тунберг. Потужний шторм в Іспанії

      Випуск новин 113 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 21 січня станом на 22:00 – докласти більше зусиль до захисту клімату закликала Грета Тунберг. Відома шведська екоактивістка виступила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі з жорстким зверненням до політиків та бізнес еліти. Іспанію накрив потужний шторм "Глорія". Негода забрала життя щонайменше чотирьох людей, а також знеструмила 200 тисяч будинків.

      Також у випуску:

      Півтора місяця під вартою проведе Ігор Павловський – підозрюваний у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Новим головою Окружного адміністративного суду Києва став скандальний Павло Вовк.

      Іран підтвердив, що збив український літак з російського зенітно-ракетного комплексу.

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      Теги: Новини України Новини політики Випуск новин Грета Тунберг
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