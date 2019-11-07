Підсумковий випуск за 22:00: Газові переговори з Росією. Вибухи у мирних містах

У підсумковому випуску новин за 7 листопада станом на 22:00 – Україна продовжує боротьбу за транзит газу через свою територію. Завтра у Брюселі заплановано черговий раунд тристоронніх газових переговорів між Україною, ЄС та Росією. Під Києвом невідомий кинув вибухівку в авто фармацевтичного бізнесмена Ігоря Сала. Чоловік отримав травми, але загинув його водій.

Також у випуску: Соціологи опитали жителів 25-країн Євросоюзу про їхнє відчуття щастя. Так, до найщасливіших націй Європи віднесли Бельгію, Нідерланди, Австрію та Фінляндію. До власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка – додому прийшли слідчі Державного бюро розслідувань. Обшуки тривали майже 4 години. Найбільше вишите Євангеліє в Україні до Києва привезла майстриня і письменниця Олена Медвєдєва. З Рівного до столиці жінка приїхала напередодні Дня української писемності.