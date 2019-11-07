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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020

      Итоговый выпуск за 22:00: Газовые переговоры с Россией. Взрывы в мирных городах

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 22:00 – Украина продолжает борьбу за транзит газа через свою территорию. Завтра в Брюсселе запланирован очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, ЕС и Россией. Под Киевом неизвестный бросил взрывчатку в авто фармацевтического бизнесмена Игоря Сало. Мужчина получил травмы, но погиб его водитель.

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      blog_ava
      Знаменитый исследователь войны рассказывает, что делать с Путиным и войной на Донбассе
      7 ноября
      4359
      Теги: Взрыв Оружие Украина – Россия Газовый контракт Выпуск новостей
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