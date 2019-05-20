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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Підсумковий випуск за 22:00: Російські канали про інавгурацію Зеленського. Портнов в Україні

      Випуск новин 197 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 травня станом на 22:00 – пильно стежили за інавгурацією українського президента в Росії та навіть транслювали все наживо. А потім почали активно обговорювати перші заяви нового гаранта. До України повернувся одіозний політик команди Януковича Андрій Портнов, якого підозрювали у зловживанні службовим становищем.

      Також у випуску:

      Пошкоджений вогнем волонтерський намет у Харкові вже відновив свою роботу.

      Володимир Зеленський подав декларацію за 2018 рік.

      Прем'єр-міністр Володимир Гройсман написав заяву на звільнення.

      blog_ava
      Селфі, поцілунки і дострокові вибори: що західні медіа пишуть про інавгурацію Зеленського
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Випуск новин Інавгурація Зеленського
      Джерело: 24 канал
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