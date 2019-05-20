Підсумковий випуск за 22:00: Російські канали про інавгурацію Зеленського. Портнов в Україні
У випуску новин за 20 травня станом на 22:00 – пильно стежили за інавгурацією українського президента в Росії та навіть транслювали все наживо. А потім почали активно обговорювати перші заяви нового гаранта. До України повернувся одіозний політик команди Януковича Андрій Портнов, якого підозрювали у зловживанні службовим становищем.
Також у випуску:
Пошкоджений вогнем волонтерський намет у Харкові вже відновив свою роботу.
Володимир Зеленський подав декларацію за 2018 рік.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман написав заяву на звільнення.
Джерело: 24 канал
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