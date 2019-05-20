Підсумковий випуск за 22:00: Російські канали про інавгурацію Зеленського. Портнов в Україні

У випуску новин за 20 травня станом на 22:00 – пильно стежили за інавгурацією українського президента в Росії та навіть транслювали все наживо. А потім почали активно обговорювати перші заяви нового гаранта. До України повернувся одіозний політик команди Януковича Андрій Портнов, якого підозрювали у зловживанні службовим становищем.

Також у випуску: Пошкоджений вогнем волонтерський намет у Харкові вже відновив свою роботу. Володимир Зеленський подав декларацію за 2018 рік. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман написав заяву на звільнення.

Джерело: 24 канал