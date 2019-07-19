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      "Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі (відео)

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      Лікувальна як засіб проти стресу та корисна для тих, хто має зайву вагу або підвищений рівень холестерину.

      Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий розмістив у себе на Facebook-сторінці відеоролик, в якому популяризує конопляну олію українського виробництва.
       


      "Багата на антиоксиданти, тому запрошую не стидатися, а кожного дня вживати олію з коноплі. Це дуже корисно. Наш, український продукт", каже у відео Садовий.

      Як пояснює він у дописі, ролик знятий на плантаціях технічних конопель в Глухівському районі на Сумщині.

      "Їздив туди підтримати мера Мішеля Терещенка, який на мажоритарному окрузі від "Самопомочі" б'ється з адептом "русского міра" Деркачем", написав Садовий.

      Нагадаємо, вчора в ефірі ток-шоу "Право на владу" Андрій Садовий закликав демократичні політичні сили підтримати кандидата у народні депутати Мішеля Терещенка у 159 виборчому округу на Сумщині. "Його основний опонент на виборах – місцевий феодал Деркач, організовує масову купівлю голосів", – сказав Садовий.

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      Теги: Новини політики Андрій Садовий медичний канабіс Мішель Терещенко
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