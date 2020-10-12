Польща підтримує Україну в питанні повернення до її складу окупованих Донбасу та Криму. Анджей Дуда заявив, що санкції проти РФ повинні продовжуватися до моменту деокупації.

На спільній з Володимиром Зеленським пресконференції Анджей Дуда, який перебуває з візитом у Києві, заявив, що питання співпраці України та Польщі окреслили у спільній декларації. Про це повідомляє 24 канал.

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За його словами, у ній йдеться про взаємодію у сферах економіки, політики, безпеки та історії. Одним із найважливіших є питання безпеки.

Підтримка територіальної цілісності України

Польща стоїть пліч-о-пліч з Україною у питанні кордонів та того, що вони мають бути повернуті до міжнародного визнаних,

– заявив Дуда.

Він уточнив, що мова йде про повернення Росією окупованих територій Донбасу та Криму до складу України.

Крім того, польський президент зазначив, що санкційна політика про РФ має продовжуватися.

"Санкції, які у зв'язку з російською агресією були прийняті, є для нас зрозумілими", – уточнив він.

До слова, лідер Польщі прокоментував також спільне історичне минуле обох країн. Разом зі Зеленським вони зробили спільну заяву. У ній засуджують наругу над українськими пам'ятками у Польщі і польськими пам'ятками пам'яті в Україні.

Довідка. Президент Польщі прибув в Україну 12 жовтня. У планах візиту – відвідини Одеси разом з президентом Зеленським. Крім того, польський лідер вже вшанував жертв сталінізму на польському військовому кладовищі в Биківні.