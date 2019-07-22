На чому базується підтримка Зеленського: відповідь політолога

Володимир Зеленський прийшов до влади в Україні на хвилі протесту. Тож зараз президент та його команда займаються управлінням цим народним гнівом.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян.

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Політичний експерт Володимир Фесенко додав, що зараз ми бачимо щось нове в українському суспільстві. Хайп навколо Зеленського будується не стільки на протесті.

Тепер, за його словами, це вже скоріше реалізація очікувань, що президент – людина з народу, яка має прийти й реалізувати бажання щодо поганих чиновників. Але цього вистачить лише на декілька місяців.

Вони переводять протест на страшну подружку Верховну Раду. На чиновників, які, зрозуміло, для суспільства є негідниками,

– наголосив Олег Саакаян.

Й пояснив, що тепер виклик полягає в тому, чи вдасться Зеленському конвертувати по більш-менш хорошому курсу той протест, який дав йому рейтинг та підтримку його політичної сили.



Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

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