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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      На чому базується підтримка Зеленського: відповідь політолога

      1258 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / opinionua.com

      Володимир Зеленський прийшов до влади в Україні на хвилі протесту. Тож зараз президент та його команда займаються управлінням цим народним гнівом.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян.

      Зверніть увагу! Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Політичний експерт Володимир Фесенко додав, що зараз ми бачимо щось нове в українському суспільстві. Хайп навколо Зеленського будується не стільки на протесті.

      Тепер, за його словами, це вже скоріше реалізація очікувань, що президент – людина з народу, яка має прийти й реалізувати бажання щодо поганих чиновників. Але цього вистачить лише на декілька місяців.

      Вони переводять протест на страшну подружку Верховну Раду. На чиновників, які, зрозуміло, для суспільства є негідниками,
      – наголосив Олег Саакаян.

      Й пояснив, що тепер виклик полягає в тому, чи вдасться Зеленському конвертувати по більш-менш хорошому курсу той протест, який дав йому рейтинг та підтримку його політичної сили.

      остаточні результати екзит-полу
      Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

      Виборчий марафон на 24 каналі: дивіться онлайн-трансляцію

       

       

      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      22 липня
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      Теги: Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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