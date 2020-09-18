Сьогодні в уряді презентували бюджет на 2021 рік. У комітеті фінансів вважають, що до цього проєкту цьогоріч виникає дуже багато питань. А підвищення мінімальної зарплати заплановане завелике.

Про це в ефірі 24 каналу сказав голова комітету з фінансів Данило Гетманцев. Він охарактеризував проєкт нового бюджету на наступний рік.

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Він зазначив, що до бюджету-2021 виникає багато питань, на які немає відповідей. Однак кожен проєкт критикували у Раді.

З позитивних моментів – бюджет з'явився своєчасно. Це дозволяє добре попрацювати над ним внести корективи й подискутувати,

– сказав Гетманцев.

Підвищення "мінімалки"

Однак він зазначив, що не бачить великого соціального навантаження в цьому бюджеті. Якщо мовилося б про істотне підвищення пенсій та прожиткового мінімуму більше, ніж на 2% з урахуванням інфляції, як це є зараз, то в цьому не було б великої проблеми. Він пояснив: ці гроші повертаються в економіку та стимулюють споживання, яке є частиною ВВП. Це було б правильним рішенням. Але підвищення "мінімалки" може погано вплинути на економіку.

Щодо підвищення мінімальної заробітної плати – 6,5 тисячі – це завеликі показники. Можна подискутувати і підвищувати не так різко. Тим паче економіка для цього не дає відповідних підстав,

– вважає Гетманцев.

Вітчизняна промисловість

Щодо підтримки вітчизняної промисловості – це те, що культивує Верховна Рада – підтримку власної промисловості, переробки, підтримку України як міжнародного хабу та традиційних галузей, зазначив глава комітету з фінансів.

"Ми повинні стимулювати не розвиток сировинної економіки, а розвиток промисловості. На жаль, в бюджеті немає суттєвих програм щодо підтримки розвитку промисловості. Хоча це не стосується дорожнього будівництва", – підсумував Гетманцев.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу