Підвищення ренти на видобуток руди призведе до зростання соціальної напруженості, – Волинець

Підвищення ренти на видобуток залізної руди призведе до зростання соціальної напруженості на підприємствах галузі.

Про це заявив сьогодні глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, виступаючи на засіданні робочої групи комітету Верховної Ради з податкової і митної політики, передає кореспондент Мінпрому.

Він зазначив, що різке підвищення рентних платежів погіршить фінансові показники гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт.

У такому випадку буде низька зарплата працівникам, погіршиться можливість виконання соціальних зобов'язань адміністрацією і це призведе до зростання соціальної напруженості в трудових колективах,

– сказав глава профспілки.

Волинець зазначив, що це в свою чергу сприятиме подальшому збільшенню трудової міграції з України. "Буде низька зарплата на комбінатах – працівники поїдуть до Польщі. Вони будуть працювати в Польщі, а не у нас", – підкреслив він.

Як приклад він навів ситуацію на Криворізькому залізорудному комбінаті, який знаходиться в управлінні групи "Приват": "Там низька зарплата і постійні конфлікти адміністрації з трудовим колективом".

На думку Волинця, в разі підвищення ренти на видобуток залізної руди така ж ситуація буде і на інших підприємствах галузі.

Як відомо, законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

За оцінками консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в разі прийняття змін до Податкового кодексу України, передбачених законопроєктом №1210, частка рентних платежів по відношенню до комерційного прибутку металургійних підприємств України істотно перевищить аналогічний показник в інших країнах.

Так, частка ренти щодо прибутку в Австралії, Бразилії, Канаді, Казахстані, Індії, Китаї, становить 10,3%. А в Росії – всього 2,5%. В Україні в разі впровадження запропонованих змін до Податкового кодексу вона досягне 22%.